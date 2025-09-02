El presidente Javier Milei recortó su gira por los Estados Unidos y viajará solo a Los Ángeles para reunirse con importantes empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense, Michael Milken, tras la suspensión de su paso por Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Flórez.
Milei suspendió su viaje a Las Vegas tras el escándalo de los audios
En tanto, el mandatario partirá el miércoles a Los Ángeles, para reunirse con empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense, Michael Milken.