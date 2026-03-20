Milei inicia gira en Hungría y descarta cambios en su Gabinete

image

La gira, de carácter breve, culminará con su regreso al país previsto para el domingo, en lo que se presenta como una nueva señal de alineamiento político e ideológico con sectores internacionales.

En paralelo a su agenda en el exterior, el presidente volvió a respaldar públicamente al vocero presidencial Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos que lo colocaron en el centro de la escena política.

Las críticas hacia el funcionario se intensificaron en los últimos días, vinculadas a polémicas por el uso de vuelos oficiales, viajes personales y presuntos beneficios, lo que generó versiones sobre una posible salida del Gobierno.

image

Sin embargo, desde el entorno presidencial descartaron cualquier cambio en el Gabinete y aseguraron que no existe una evaluación en curso para desplazarlo.

El propio Milei salió a desmentir los rumores y ratificó su confianza en Adorni, en un gesto que busca cerrar filas dentro del oficialismo y evitar que la situación escale en medio de un contexto político tenso.

Por ahora, la postura del Gobierno es sostener la estructura actual y priorizar la estabilidad interna, mientras el presidente continúa con su agenda internacional.