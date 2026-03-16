Milei habló ante empresarios y apuntó contra el socialismo y el kirchnerismo

El presidente también adelantó que trabaja en un nuevo libro titulado “La moral como política de Estado”, donde busca desarrollar esos principios como base de su programa político.

Uno de los ejes centrales de la exposición fueron las críticas al socialismo, al que responsabilizó por fracasos económicos y políticos en distintos países. “Los socialistas tienen ideas espantosas y son un fracaso en lo económico y cultural”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que las propuestas de esa corriente política suelen resultar atractivas en el discurso, aunque consideró que se basan en promesas que no se cumplen.

Según el mandatario, una de las bases ideológicas de ese sistema es la envidia. “Uno de los problemas del socialismo es que está basado en la envidia”, expresó.

Durante su intervención también apuntó contra el kirchnerismo y defendió la gestión de su gobierno. Milei sostuvo que su administración debe gobernar en un contexto de fuerte oposición política y acusó a ese espacio de intentar generar inestabilidad institucional.

“El kirchnerismo está dispuesto a romper todo para ver mal a la gente porque ellos no están en el poder”, afirmó.

Balance económico del gobierno

En materia económica, el mandatario aseguró que el país comenzó un proceso de recuperación luego de la crisis que atravesaba antes de su llegada al gobierno. “La inflación sigue siendo alta, pero antes era del 1% diario e íbamos camino a una inflación del 15.000% anual. Veníamos del peor lugar del infierno”, afirmó.

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Según explicó, algunos indicadores muestran mejoras respecto de los niveles anteriores. En ese sentido, aseguró que la pobreza registró una reducción en comparación con el escenario previo, aunque reconoció que los niveles actuales continúan siendo elevados.

El presidente también señaló que la economía podría registrar varios años consecutivos de crecimiento. “Vamos a tener tres años seguidos de crecimiento luego de muchísimo tiempo”, sostuvo.

Inflación y sistema financiero

En relación con la evolución de los precios, Milei consideró que la inflación podría continuar desacelerándose en los próximos meses. “Estamos convencidos de que en agosto la inflación podría empezar con cero”, afirmó.

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El mandatario atribuyó el repunte inflacionario reciente a un movimiento especulativo que se produjo tras la eliminación del cepo cambiario. En materia financiera, alentó a los argentinos a incorporar sus ahorros en dólares al sistema formal. “Los empresarios pueden sacar los dólares del colchón y volcarlos al sistema financiero”, señaló.

Apertura económica y críticas al proteccionismo

Otro de los ejes del discurso fue la defensa de la apertura comercial y las críticas a las políticas proteccionistas.

El presidente afirmó que Argentina se encuentra entre los países más cerrados del mundo en materia comercial y sostuvo que la competencia internacional beneficia a los consumidores al mejorar la calidad de los productos y reducir los precios.

En ese contexto, consideró que las políticas de protección terminan favoreciendo a sectores productivos poco eficientes. Durante su exposición, Milei también cuestionó algunas regulaciones vinculadas al desarrollo de recursos naturales.

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Según explicó, esas restricciones dificultan el aprovechamiento del potencial energético del país. En ese sentido, sostuvo que Argentina podría convertirse en una potencia energética si se reducen las trabas regulatorias.

En otro tramo del discurso, el presidente volvió a cuestionar la ley de alquileres sancionada en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández. Según explicó, la normativa afectó el derecho a la propiedad y provocó una reducción de la oferta de viviendas en el mercado, lo que terminó impulsando el aumento de los precios.

Acompañamiento político

Durante la actividad, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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También participaron la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, el senador Luis Juez y la senadora Carmen Álvarez Rivero, entre otros dirigentes. Durante su intervención, el mandatario reafirmó que mantendrá el rumbo económico actual y sostuvo que, con el tiempo, la economía mostrará una recuperación más marcada.