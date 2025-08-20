El Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo, que planea solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. La otra apunta al fuero Contencioso Administrativo.
Milei recurrirá a la Corte si el Congreso rechaza los vetos sobre jubilaciones y discapacidad
"Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia", expresan en Nación.