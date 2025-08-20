Milei recurrirá a la Corte si el Congreso rechaza los vetos sobre jubilaciones y discapacidad

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, está a cargo de la estrategia legal del oficialismo en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. "Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia", expresan en Nación.

Dura crítica de Francos a los diputados opositores antes de la sesión clave por los vetos de Milei: "Quieren hacerle daño al Gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, les hizo duras críticas a los diputados opositores antes de la sesión clave por cuatro de los vetos del presidente Javier Milei: "Quieren hacerle daño al Gobierno". Parte de la oposición buscará voltear en la sesión en Cámara Baja las derogaciones a la suba de jubilaciones, moratoria previsional, Ley de Emergencia en Discapacidad y reconstrucción de Bahía Blanca, por las graves inundaciones en la ciudad bonaerense en marzo.