Milei recurrirá a la Corte si el Congreso rechaza los vetos sobre jubilaciones y discapacidad

"Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia", expresan en Nación.

El Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo, que planea solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. La otra apunta al fuero Contencioso Administrativo.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, está a cargo de la estrategia legal del oficialismo en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. "Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia", expresan en Nación.

Dura crítica de Francos a los diputados opositores antes de la sesión clave por los vetos de Milei: "Quieren hacerle daño al Gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, les hizo duras críticas a los diputados opositores antes de la sesión clave por cuatro de los vetos del presidente Javier Milei: "Quieren hacerle daño al Gobierno". Parte de la oposición buscará voltear en la sesión en Cámara Baja las derogaciones a la suba de jubilaciones, moratoria previsional, Ley de Emergencia en Discapacidad y reconstrucción de Bahía Blanca, por las graves inundaciones en la ciudad bonaerense en marzo.

Francos dijo en declaraciones a Radio Mitre que en la sesión se tratarán temas "que no tienen dictamen de comisión, con lo cual necesitan dos tercios de los presentes para tratarlos y para insistir". El funcionario criticó: "Después del veto del Presidente con una fundamentación de casi 30 páginas, me parece poco serio ir al recinto sin dictamen".

