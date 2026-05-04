Cómo será el nuevo viaje del Presidente a EE.UU para participar de una conferencia

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Como parte del cronograma brindado por la Oficina del Presidente, a las 14 se llevará a cabo una reunión entre el mandatario libertario y el titular del Instituto Milken, Michael Milken, y posteriormente, tendrá lugar un "encuentro con un grupo reducido de empresarios".

En tanto, a las 18 será el momento de su alocución en la conferencia anual, que en esta edición se realiza bajo el lema "Liderando en una nueva era". Durante las cuatro jornadas, con más de 300 medios registrados, se debatirán propuestas y soluciones frente a los desafíos globales actuales.

"La conferencia de 2026 se centra en traducir la disrupción y la innovación recientes en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente", indicaron los organizadores en la página oficial. Entre oradores destacados que han disertado en ediciones anteriores figuran, asimismo, Bill Clinton, Christine Lagarde y Kristalina Georgieva, entre muchos otros.

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"Es una experiencia única en la que individuos con el capital y la influencia para cambiar el mundo se conectan con aquellos cuya experiencia y creatividad están reinventando la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía, la industria y la sociedad", agregaron.

En tanto, para Milei será su cuarta oportunidad del año en Estados Unidos. La primera fue el 19 de febrero, cuando viajó a Washington para reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump para Medio Oriente. A su vez, el 8 de marzo llegó a Miami para participar en la fundación del "Escudo de las Américas" mientras que del 9 al 11 de marzo asistió a la primera reunión de la cumbre para luego arribar a Nueva York a propósito de la "Argentina Week".

A las 22 del mismo miércoles partirá el vuelo de regreso a Buenos Aires, lo que sucederá a las 13:30 del jueves 7 de mayo.