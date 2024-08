Milei sobre la denuncia contra Alberto: "La hipocresía progresista"

En el texto, al que tituló “la hipocresía progresista”, el presidente manifestó que desde su espacio siempre tuvieron “el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias”, “a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones”.

“Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon ‘políticas de género’. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, resaltó el primer mandatario. Para sostener su idea, Milei aseguró a su vez que “décadas de estudios científicos son prueba de ello”.