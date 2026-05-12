El hecho ocurrió en calle Tucumán al sur, cuando la joven esperaba el colectivo junto a su madre. Según relató la mujer, dos hombres se acercaron de manera repentina y le sustrajeron un teléfono Motorola color turquesa con funda negra, para luego darse a la fuga hacia el interior del barrio Lebensohn.
Detuvieron a dos sujetos tras arrebatarle el celular a una adolescente
Dos sujetos fueron detenidos por personal policial luego de haberle arrebatado el celular a una adolescente de 15 años en el departamento Chimbas.