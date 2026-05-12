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Detuvieron a dos sujetos tras arrebatarle el celular a una adolescente

Dos sujetos fueron detenidos por personal policial luego de haberle arrebatado el celular a una adolescente de 15 años en el departamento Chimbas.

El hecho ocurrió en calle Tucumán al sur, cuando la joven esperaba el colectivo junto a su madre. Según relató la mujer, dos hombres se acercaron de manera repentina y le sustrajeron un teléfono Motorola color turquesa con funda negra, para luego darse a la fuga hacia el interior del barrio Lebensohn.

Tras recibir la denuncia, efectivos de Comisaría 17ª realizaron recorridas por la zona y lograron identificar a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero en la huida quisieron trepar la pared de una vivienda, cayeron al suelo y fueron finalmente aprehendidos.

Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron el teléfono robado entre las pertenencias de Falcón, de 27 años.

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La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal Alejandro Solera. Debido a la participación de un menor de edad, intervino también el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, donde el juez Carlos Ponce dispuso que el adolescente fuera trasladado, vinculado a la causa y remitido a la CAD.

La causa fue caratulada como “Robo y lesiones en concurso real agravado por la participación de un menor del CPA”.

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