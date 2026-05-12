Detuvieron a dos sujetos tras arrebatarle el celular a una adolescente

Tras recibir la denuncia, efectivos de Comisaría 17ª realizaron recorridas por la zona y lograron identificar a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero en la huida quisieron trepar la pared de una vivienda, cayeron al suelo y fueron finalmente aprehendidos.

Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron el teléfono robado entre las pertenencias de Falcón, de 27 años.