Milei confirmó que Diego Santilli será ministro del Interior

image

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

De esta manera, continúa la expectativa por el rol que ocupará entonces el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien hasta que se conoció esta medida, se especulaba con que iba a ser el encargado de las relaciones con las provincias, los diputados y los senadores.

“Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”, anunció el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.