Aunque ya pasaron cinco meses desde el intempestivo final de su relación con Luciano Castro, Griselda Siciliani continúa enfocada en una nueva etapa de su vida, atravesada por desafíos profesionales, transformaciones personales y una búsqueda consciente de bienestar. Sin embargo, un reciente movimiento del actor en las redes sociales volvió a despertar las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.
El gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani
Un reciente movimiento del actor en las redes sociales volvió a despertar las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.