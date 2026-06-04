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El gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Un reciente movimiento del actor en las redes sociales volvió a despertar las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Aunque ya pasaron cinco meses desde el intempestivo final de su relación con Luciano Castro, Griselda Siciliani continúa enfocada en una nueva etapa de su vida, atravesada por desafíos profesionales, transformaciones personales y una búsqueda consciente de bienestar. Sin embargo, un reciente movimiento del actor en las redes sociales volvió a despertar las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Mientras la actriz disfruta del presente y celebra el recorrido de Envidiosa, la producción de Netflix que marcó una etapa importante en su carrera, también optó por mantener un perfil más bajo y alejarse de la exposición constante. Pero, pese a esa decisión, un detalle detectado por los usuarios de las redes la devolvió al centro de la escena mediática.

Todo comenzó cuando Luciano Castro realizó una interacción que no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca la historia de la expareja. El actor dejó su huella en una publicación especial compartida por Griselda Siciliani en Instagram, un gesto que rápidamente fue interpretado por muchos como una señal que podría esconder algo más.

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La situación fue advertida por Marcia Frisciotti, más conocida en redes como Pochi de Gossipeame. Desde su cuenta, la influencer compartió una captura que evidenciaba la presencia del actor entre los miles de usuarios que reaccionaron a un posteo de la actriz.

La publicación en cuestión había sido realizada durante los primeros días de mayo. Allí, Siciliani aparecía junto a un afiche promocional de Envidiosa y repasaba algunos de los momentos más recordados de Vicky, el personaje que interpretó a lo largo de las temporadas de la serie. Junto a la imagen escribió: “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, una frase cargada de emoción y recuerdos.

FUENTE: PrimiciaYa

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