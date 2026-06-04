El gesto de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Mientras la actriz disfruta del presente y celebra el recorrido de Envidiosa, la producción de Netflix que marcó una etapa importante en su carrera, también optó por mantener un perfil más bajo y alejarse de la exposición constante. Pero, pese a esa decisión, un detalle detectado por los usuarios de las redes la devolvió al centro de la escena mediática.

Todo comenzó cuando Luciano Castro realizó una interacción que no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca la historia de la expareja. El actor dejó su huella en una publicación especial compartida por Griselda Siciliani en Instagram, un gesto que rápidamente fue interpretado por muchos como una señal que podría esconder algo más.