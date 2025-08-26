Mató a su pareja y manejó casi 100 kilómetros con el cuerpo

Sin embargo, la posición del cuerpo y la falta de rastros compatibles con un ataque dentro del auto encendieron las dudas de los investigadores. “Todo indica que la mató antes y después la llevó hasta Areco”, reconoció una fuente del caso a TN. También encontraron manchas de sangre en los bordes de las puertas traseras.

Pero los movimientos previos refuerzan esa hipótesis. Dentro del coche encontraron dos tickets de peaje que permitieron trazar parte de la ruta. Uno marcaba el paso por Larena a las 7 de la mañana y otro por Solís a las 10.07, más de tres horas de diferencia entre un peaje y otro que está en apenas 40 kilómetros.

Con estos datos, los investigadores creen que Suárez manejó durante horas antes de estacionar bajo un árbol, en un camino rural en la Ruta Nacional N° 8, detrás de un barrio privado. Además, sostienen que durante ese trayecto ya llevaba el cuerpo en el asiento trasero.

El auto, que estaba sin patentes colocadas y con un orificio de bala en la ventanilla trasera, parecía preparado para ser incendiado. En la tapa de combustible había un trapo que, según los peritos, Suárez planeaba prender fuego para borrar huellas, pero no llegó a hacerlo.

Sobre el parabrisas había cartuchos intactos, además de tres vainas servidas adentro del habitáculo. También secuestraron tres celulares, los documentos de ambos y la pistola Bersa con mira láser que fue utilizada en el ataque.