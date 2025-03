Martín Menem ahora dice que sus audios fueron hechos con IA

Pese a que la legisladora aseveró que Menem mandó esos audios a un grupo de WhatsApp del cual ella forma parte, el funcionario apeló al supuesto uso de la inteligencia artificial. "No es verdadero. Yo tengo mil defectos pero hay virtudes que sostengo: la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando a dónde pegar. Hasta se lo mostré a mi hijo y me dijo que esa no es mi voz", argumentó en una entrevista con LN+.

“No solamente hay audios, también hay videos. Hay mucha inteligencia artificial detrás. El que me conoce sabe que lo que menos quiero es tener problemas en el recinto. Ya habían empezado la semana anterior con supuestos gastos en catering, pero nosotros gastamos un 70% menos. Otros presidentes compraban salmón y sushi. He cortado miles de privilegios”, insistió Menem.