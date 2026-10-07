Lotocki declaró: "El metacrilato era la vedette del momento"

En ese contexto, afirmó: “El metacrilato era la vedette del momento”.

La declaración se produjo después del testimonio de Paola Auzmendi, que fue la primera denunciante en comparecer ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

El ex cirujano también se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Por ese hecho son juzgados, además, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Están señalados, junto a la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, por la muerte de Zárate.

Florencia Krzeczek, en tanto, está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Se trata de un proceso distinto al juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

El imputado ya había declarado en septiembre ante el mismo tribunal por la causa relacionada con la muerte de Zárate y, en aquella oportunidad, sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”.

Durante la misma instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó la detención de Lotocki en esa causa, luego de un pedido del fiscal general Sandro Abraldes.