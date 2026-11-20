La volatilidad y el nerviosismo comenzó desde fines de agosto y se profundizó con el correr de las semanas. Hace apenas cuatro meses, el riesgo país había marcado mínimos en más de 8 años de operatoria. Desde ese momento, más que se duplicó y hoy rompió la barrera de las cuatro cifras.

El alza de 11% contra el cierre previo en el indicador tenia su correlato en el mal contexto de los mercados internacionales, donde los bonos de la deuda argentina caían 3,5% y acumulan pérdidas de más de 7% en el mes.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraban resultados mixtos, con subas de hasta 1,1% para las ocho que se movían en positivo y caídas de hasta 1,6% para restantes 10. Así, la mayoría de los ADRS acumulan pérdidas importantes desde inicio del año.

Por su parte, el dólar oficial volvía a subir y se vendía a $1590 en el Banco Nación, un máximo nominal.

Las razones que llevaron al riesgo país otra vez a superar los 1000 puntos

La nueva suba en el indicador se da en un contexto de presión sobre los activos locales y vuelve a poner el foco de los inversores en la evolución de la economía argentina en un contexto adverso, además, a nivel internacional.

Las variables financieras argentinas se deterioraron con fuerza en noviembre. La volatilidad en los mercados internacionales y la incertidumbre local con respecto al programa financiero y el resultado de las elecciones del año que viene se combinaron para empeorar varios de los números que hasta hace poco tiempo el Gobierno podía mostrar como victorias.

Entre las cifras que muestran el nerviosismo de los inversores, el riesgo país aparece como la principal. El desempeño va en línea con el de los bonos argentinos que cotizan en el exterior, que acumulan pérdidas de superiores al 7% en el mes.

Desde el grupo SBS Juan Manuel Franco analizó que “una vez más el mix internacional y local golpea la deuda soberana argentina”.

“Los activos domésticos extienden la debilidad y acentúan así el fuerte castigo acumulado, más allá de la positiva lectura que generó la aprobación del dictamen de suspensión de las PASO ayer en comisión”, sumó el economista Gustavo Ber.