Tras 25 años de espera: Milei viajará a Paraguay por el acuerdo UE–Mercosur

image

De concretarse, el tratado dará lugar a la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, un mercado estratégico tanto para Europa como para Sudamérica.

La firma en Asunción y el rol de Milei

La ceremonia contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del titular del Consejo Europeo, António Costa, quienes viajarán a la capital paraguaya para rubricar el acuerdo junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Desde el Gobierno argentino destacan que el acuerdo simboliza un giro en la política exterior del país. En sus redes sociales, el canciller Quirno celebró el entendimiento y remarcó su alcance económico: “Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay el acuerdo más ambicioso entre ambos bloques”.

Según detalló, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, lo que beneficiará al 99% de las exportaciones agrícolas de la región. “La Argentina decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, sostuvo el ministro.

Un contexto regional cargado de tensiones

La firma llega en un momento particularmente delicado para Sudamérica, atravesada por una fuerte fractura política e ideológica. Por un lado, un bloque de gobiernos de perfil liberal o conservador —entre ellos Milei y el paraguayo Santiago Peña— y, por otro, un eje progresista encabezado por Lula da Silva en Brasil.

image

Las diferencias se profundizaron tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y en un nuevo esquema de tutela internacional. Mientras los gobiernos alineados con Lula repudiaron la operación, Milei celebró la caída del régimen chavista, lo que dejó al descubierto un escenario regional tensionado.

En ese marco, la cumbre del Mercosur en Asunción no solo será comercial, sino también política: un espacio donde las diferencias de fondo podrían quedar expuestas.

El antecedente y la mirada crítica sobre el Mercosur

En su última participación en una cumbre del bloque, en Foz de Iguazú, Milei fue contundente al cuestionar el funcionamiento del Mercosur. “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva ni coordinación real. Sí hay una burocracia sobredimensionada”, lanzó entonces.

image

El Presidente insiste en que el bloque debe flexibilizarse y permitir acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso mientras la Argentina avanza en conversaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. “Congelar esa dinámica sería condenar al Mercosur al anacronismo”, advirtió.

Lo que falta y la resistencia europea

Aunque la firma en Paraguay será un paso clave, el acuerdo aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, donde el panorama no está del todo despejado. Un grupo de eurodiputados ya anticipó que podría recurrir a la Justicia para frenar su implementación.

La resistencia se concentra en países como Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, donde hubo protestas y movilizaciones del sector agropecuario. Italia, que inicialmente se oponía, retiró su rechazo tras la incorporación de cláusulas de salvaguarda.

Desde Bruselas, la Comisión Europea defendió el acuerdo al señalar que abrirá el acceso a un mercado de 270 millones de personas, con un PBI conjunto de 2,7 billones de euros, y podría generar 84.000 millones en exportaciones adicionales y más de 750.000 empleos.