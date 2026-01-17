Hermanos detenidos en Rivadavia: cayeron tras intentar vender un celular robado

La detención Tras recibir el alerta sobre el robo de un teléfono celular en el Barrio Bernardino Rivadavia, personal policial inició recorridas por las inmediaciones. La búsqueda culminó en el Barrio El Jilguero, donde los uniformados interceptaron a los sospechosos en momentos en que uno de ellos se encontraba ofreciendo el dispositivo en una vivienda de la zona.

Al ser interrogado por los efectivos, el joven no pudo justificar la procedencia legal del equipo, un teléfono marca Huawei de color negro, por lo que ambos fueron trasladados a la Base 34.