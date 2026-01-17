Dos hermanos fueron aprehendidos por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste tras protagonizar un hecho ilícito en el departamento Rivadavia. Los implicados fueron identificados como Calderón Romero (18) y Cano Vidal (17).
Hermanos detenidos en Rivadavia: cayeron tras intentar vender un celular robado
Los jóvenes, de 17 y 18 años, sustrajeron el dispositivo en el Barrio Bernardino Rivadavia. Fueron capturados por el Comando Radioeléctrico Oeste mientras ofrecían el teléfono en un domicilio cercano.