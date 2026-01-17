"
Hermanos detenidos en Rivadavia: cayeron tras intentar vender un celular robado

Los jóvenes, de 17 y 18 años, sustrajeron el dispositivo en el Barrio Bernardino Rivadavia. Fueron capturados por el Comando Radioeléctrico Oeste mientras ofrecían el teléfono en un domicilio cercano.

Dos hermanos fueron aprehendidos por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste tras protagonizar un hecho ilícito en el departamento Rivadavia. Los implicados fueron identificados como Calderón Romero (18) y Cano Vidal (17).

La detención Tras recibir el alerta sobre el robo de un teléfono celular en el Barrio Bernardino Rivadavia, personal policial inició recorridas por las inmediaciones. La búsqueda culminó en el Barrio El Jilguero, donde los uniformados interceptaron a los sospechosos en momentos en que uno de ellos se encontraba ofreciendo el dispositivo en una vivienda de la zona.

Al ser interrogado por los efectivos, el joven no pudo justificar la procedencia legal del equipo, un teléfono marca Huawei de color negro, por lo que ambos fueron trasladados a la Base 34.

Intervención judicial

El dispositivo fue secuestrado por las autoridades y el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de turno, Dr. Germán Cuk, para dar inicio al procedimiento especial.

Respecto a la situación legal de los detenidos:

  • Calderón Romero (18): quedó vinculado a un legajo caratulado como Robo.

  • Cano Vidal (17): debido a su condición de menor de edad, quedó a disposición del CAD (Centro de Admisión y Derivación).

