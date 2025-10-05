La reacción de la oposición tras la renuncia de Espert a su candidatura a diputado: "Chau"

El diputado Itai Hagman cargó contra Patricia Bullrich, luego de que la Ministra de Seguridad se exprese en X tras la renuncia. “Vos solita te metiste en esa misma bolsa de mier¨**. Ahora que bajaron al narco Espert porque es indefendible, te pregunto como ministra que debe combatir el narcotráfico: ¿qué opinión te merece que tu presidente Milei comparta abogado con el narco Fred Machado?“, se preguntó Itai.

Minutos antes, Bullrich había tuiteado: “Los argentinos primero, porque no somos iguales. Tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”.

Además, la funcionaria repitió las palabras que Javier Milei escribió tras la decisión del economista y actual diputado: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros.”