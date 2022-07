La AMIA conmemora un nuevo aniversario del atentado

El flamante titular de la mutual argentino-israelita, Amos Linetzky, convocó a “seguir la tradición de hacer oir juntos nuestra voz” porque “la impunidad es una herida que cada día duele más”.

La asociación, junto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las Víctimas, convocó al acto con la consigna “Volvemos a Pasteur”. Linetzky será uno de los oradores principales junto a un sobreviviente y tres familiares de las víctimas del ataque. Además, se presentará el cantautor Jairo y su hijo Yaco.

“A pesar del paso del tiempo y la impunidad vigente en la causa, el reclamo debe seguir más vivo que nunca. A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió el país volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida”, dijo Linetzky a Télam.

Cómo será el acto por el 28 aniversario del atentado a la AMIA

La ceremonia volverá a ser presencial después de dos años de emergencia sanitaria por el Covid-19. Como es tradicional, el acto comenzará a las 9.53, la hora exacta en que el coche bomba explotó contra la sede de la AMIA. Se escuchará el sonido de la sirena y luego se leerán los 85 nombres de las personas fallecidas, mientras sus familiares encenderán velas en su memoria.

“Más que nada es un acto de memoria y un pedido de justicia que ya lleva 28 años y en este tiempo no pasó absolutamente nada. Al contrario, la causa fue para atrás, no hay novedad y lo que se investigo fue un invento”, dijo a TN Adrián Furman, sobreviviente del atentado. “El pedido de justicia siempre está. Este es un acto de memoria para las personas fallecidas y para los que estaban ahí y sobrevivieron. Y para los que no habían nacido es una manera de que lo tengan presente o se enteren de lo que pasó”, afirmó.

La ceremonia contará con la conducción de la periodista Gisela Busaniche. Los oradores serán Amos Linetzky, por la AMIA; Anita Weinstein, sobreviviente del atentado, y tres familiares de víctimas fatales: Sofía Guterman, mamá de Andrea; Jennifer Dubín, hija de Norberto; y Marina Degtiar, hermana de Cristian.

”Exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado es un imperativo al que no renunciamos y en el que todos debemos estar comprometidos”, dijo Linetzky.

“El atentado del 18 de julio de 1994 es un delito de lesa humanidad que no puede quedar libre de sanciones. La impunidad es una herida que cada día duele más. Las familias de las 85 personas que fueron asesinadas y la sociedad en su conjunto merecen aliviar ese pesar permanente con la respuesta que solo puede ofrecer la justicia”, concluyó.

El atentado terrorista, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes del grupo libanés proiraní Hezbollah, causó 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.