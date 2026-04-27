La Justicia busca ordenar la actuación fiscal con nuevo Manual de Política

El Manual aborda distintos aspectos centrales de la política criminal, entre ellos la atención a las víctimas, el respeto de los derechos del imputado, la ejecución de penas, la articulación con fuerzas de seguridad y los criterios de comunicación institucional.

Su elaboración comenzó el 17 de diciembre de 2025, con la conformación de una comisión redactora integrada por representantes de las Unidades Fiscales de Investigación, la Fiscalía de Impugnación, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.

El equipo trabajó con reuniones semanales hasta principios de abril, cumpliendo los plazos previstos. El documento será ahora difundido en todas las áreas vinculadas al sistema penal, con el objetivo de optimizar la labor coordinada y reducir errores en las distintas etapas, desde el manejo de la evidencia hasta la resolución de los casos.

Con esta implementación, San Juan da un paso hacia un modelo más ordenado y transparente en la persecución penal, consolidando herramientas que apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema judicial.