¿Habrá clases este martes 21 de octubre por el paro docente?

El paro anunciado por la CONADU será de alcance nacional y afectará únicamente al nivel universitario. Por lo tanto, las clases en los niveles inicial, primario y secundario se desarrollarán con normalidad.

Durante la jornada del martes, así como también el miércoles 22, las clases podrían verse afectadas, ya que en las universidades públicas de todo el país se esperan movilizaciones y jornadas de visibilización impulsadas por los centros de estudiantes de cada institución.

“Si no se promulga la ley, hay paro”, advirtieron desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP). Por su parte, Carlos De Feo, secretario general de CONADU, señaló: “La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente".

Y agregó: "Sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”.

En qué consiste la Ley de Financiamiento Universitario

El 2 de octubre, por mayoría, el Senado volteó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización de las partidas presupuestarias destinadas a universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria, que se ajustarán a partir del 1° de enero de 2025 según la inflación acumulada de 2023 y 2024.

También establece que durante este año, las actualizaciones serán bimestrales conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

A su vez, la norma incluye una recomposición salarial para el personal docente y no docente que cubre el período desde diciembre de 2023 hasta su sanción, y establece que los sueldos se ajusten mensualmente según el IPC.