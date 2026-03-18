UNSJ: "Es justa la queja de los padres, pero la universidad está devastada"

Por su parte, la vicerrectora Andrea Leceta señaló la complejidad de equilibrar el derecho a la educación de calidad con condiciones laborales dignas: “Se trata de encontrar cómo podemos garantizar que los alumnos tengan clase y que los docentes tengan las condiciones para darlas”.

PADRES PREUNIVERSITARIOS

El reclamo de los padres

El grupo de padres autoconvocados, representado por Adán Rodríguez, exige que se asegure un mínimo del 75% de asistencia presencial. Según los familiares, se amparan en la nueva Ley de Reforma Laboral para exigir criterios de presencialidad más estrictos, ante lo que consideran un inicio de ciclo lectivo 2026 "nocivo" por las medidas de fuerza extendidas.

Desde la Secretaría de Comunicación, Mariela Miranda subrayó que la calidad de los colegios depende directamente de su personal: "Para que esa calidad se sostenga, es necesario que algunas garantías estén dadas, como el salario".