Tras el reclamo formal presentado por un colectivo de 600 padres y madres de los institutos preuniversitarios, quienes exigen medidas para garantizar las clases frente a un calendario de paros, las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fijaron su postura. La secretaria Académica, Rosa Ferrer, reconoció la validez del planteo pero remarcó el contexto crítico que atraviesa la institución.
UNSJ: "Es justa la queja de los padres, pero la universidad está devastada"
Autoridades de la UNSJ respondieron al reclamo de 600 familias que exigen el 75% de presencialidad. Aseguran que, pese al desfinanciamiento, existen estrategias para garantizar contenidos.