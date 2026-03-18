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UNSJ: "Es justa la queja de los padres, pero la universidad está devastada"

Autoridades de la UNSJ respondieron al reclamo de 600 familias que exigen el 75% de presencialidad. Aseguran que, pese al desfinanciamiento, existen estrategias para garantizar contenidos.

Tras el reclamo formal presentado por un colectivo de 600 padres y madres de los institutos preuniversitarios, quienes exigen medidas para garantizar las clases frente a un calendario de paros, las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fijaron su postura. La secretaria Académica, Rosa Ferrer, reconoció la validez del planteo pero remarcó el contexto crítico que atraviesa la institución.

“Es muy claro el reclamo y no desconocemos los derechos genuinos de los estudiantes, pero también hay que entender esta colisión de derechos porque docentes y nodocentes están reclamando por sus salarios justos”, afirmó Ferrer. Además, definió la situación actual de manera tajante: “Estamos inmersos en una Universidad devastada en su presupuesto y que tiene un ahorcamiento en todos sus lineamientos”.

Ante el escenario de conflicto y la pérdida de poder adquisitivo docente (estimada en un 50%), la secretaria Académica aseguró que la Universidad no está improvisando. Indicó que ya existen estrategias preparadas para desarrollar contenidos mínimos necesarios, similares a las aplicadas durante la pandemia, para que los alumnos no pierdan el año.

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Por su parte, la vicerrectora Andrea Leceta señaló la complejidad de equilibrar el derecho a la educación de calidad con condiciones laborales dignas: “Se trata de encontrar cómo podemos garantizar que los alumnos tengan clase y que los docentes tengan las condiciones para darlas”.

PADRES PREUNIVERSITARIOS

El reclamo de los padres

El grupo de padres autoconvocados, representado por Adán Rodríguez, exige que se asegure un mínimo del 75% de asistencia presencial. Según los familiares, se amparan en la nueva Ley de Reforma Laboral para exigir criterios de presencialidad más estrictos, ante lo que consideran un inicio de ciclo lectivo 2026 "nocivo" por las medidas de fuerza extendidas.

Desde la Secretaría de Comunicación, Mariela Miranda subrayó que la calidad de los colegios depende directamente de su personal: "Para que esa calidad se sostenga, es necesario que algunas garantías estén dadas, como el salario".

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