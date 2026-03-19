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Con fondos propios, la UNSJ terminará el edificio de la Escuela de Música

La obra iniciará el 1 de abril con una inversión de 1.600 millones de pesos. El plazo de ejecución es de un año y salda una deuda histórica.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso decisivo para finalizar una de las obras más postergadas de su patrimonio edilicio. A partir del próximo 1 de abril, comenzará formalmente la segunda etapa de construcción del edificio de la Escuela de Música, un proyecto que busca dar respuesta definitiva a las necesidades de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

La obra fue adjudicada a la empresa Galvarini y Asociados Construcciones S.A., tras un proceso licitatorio que contó con cinco oferentes. El monto de la inversión asciende a $1.602.083.999,71, fondos que la Universidad decidió aportar desde su propio presupuesto para destrabar la continuidad que el financiamiento externo no lograba garantizar.

Detalles técnicos y acústicos

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La intervención contempla un plazo de 360 días corridos y se enfocará en:

  • Construcción del bloque de acceso.

  • Finalización integral de carpinterías, pisos y cielorrasos.

  • Instalación de ascensores y sistemas de climatización.

  • Tratamiento especial de acústica y acondicionamiento térmico, fundamentales para la formación musical profesional.

Una promesa de gestión

El Rector de la UNSJ destacó que esta decisión política permite rescatar una estructura que sufrió años de deterioro por quedar inconclusa. "Es un paso más para hacer realidad un compromiso que asumimos desde el comienzo de nuestra gestión", afirmó la autoridad universitaria.

Desde la institución subrayaron que ejecutar esta obra con recursos propios refleja una administración responsable orientada a priorizar las necesidades académicas, incluso en un escenario económico adverso. Con este avance, la UNSJ no solo mejora su infraestructura, sino que reafirma su rol central en el desarrollo cultural de la provincia.

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