La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso decisivo para finalizar una de las obras más postergadas de su patrimonio edilicio. A partir del próximo 1 de abril, comenzará formalmente la segunda etapa de construcción del edificio de la Escuela de Música, un proyecto que busca dar respuesta definitiva a las necesidades de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.
Con fondos propios, la UNSJ terminará el edificio de la Escuela de Música
La obra iniciará el 1 de abril con una inversión de 1.600 millones de pesos. El plazo de ejecución es de un año y salda una deuda histórica.