El Gobierno nacional y los Controladores Aéreos alcanzaron hoy un principio de acuerdo con lo cual quedaría garantizado el normal funcionamiento de los servicios aerocomerciales, dejando sin efecto el cronograma de medidas de fuerza que había dispuesto el gremio.
Gobierno y Controladores Aéreos llegaron a un acuerdo y se levantó el paro
“Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, indica el comunicado oficial.