Levantaron el paro los trabajadores de ATE y los vuelos se normalizan

"Somos responsables de exigir una audiencia y de posponer, como un gesto de buena voluntad al Gobierno Nacional, el inicio de las medidas de las 9 de la mañana, para poder fijar aquellas cuestiones de esencialidad que el Gobierno cree que deben ser configuradas", señaló.

Asimismo, Belelli confirmó que el gremio seguirá el minuto a minuto de la convocatoria, planificando asambleas para la jornada del viernes y movilizaciones en las instalaciones de los aeropuertos, manteniéndose en espera de una resolución formal.

"Queremos ser claros: garantizamos que el 75% de los días los servicios estén funcionando y afectar solamente el 25%". El dirigente concluyó advirtiendo que el Ejecutivo sostiene una interpretación con una fuerte inconsistencia jurídica y técnica para cuestionar la implementación de las protestas.

Ante esto, los abogados de ATE Nacional efectuaron una presentación oficial; si el Ministerio de Trabajo omite la convocatoria a la audiencia para definir la esencialidad, el sindicato reactivará de forma inmediata la totalidad de las medidas de fuerza.