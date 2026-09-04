Mirtha Legrand no hace su programa por un problema de salud

"Tiene un resfrío muy fuerte y también esa tos que cuando tosés te duele mucho la garganta", agregó entonces Daniel Ambrosino para graficar el estado de la diva infiriendo que podría tratarse de una "bronquitis o faringitis".

Y mientras compartían imágenes del móvil de América TV en la puerta de los estudios de grabación de los programa de Juana Viale y Mirtha Legrand, agregaron que en ese momento era Juana quien estaba grabando su programa, para luego confirmar que será su nieta quien se haga cargo del programa de su abuela de este sábado. Así las cosas, mientras llegaba a la cita la periodista Luciana Rubinska, ésta se enteró por los noteros que Chiquita no estaría al frente del ciclo en esta oportunidad.

En tanto, apenas unos minutos después el equipo de Intrusos obtuvo la confirmación por parte de Nacho Viale sobre el inconveniente de salud de Mirtha Legrand. "Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana, grabará un programa atrás de otro", leyó Camilo García desde su teléfono celular la palabra del nieto y productor de la longeva conductora.

"Ojalá que sea solamente una gripe y que esté todo rápido, solucionado. Pero hay que prevenir, si es amanecer un poquito congestionado, mejor guardarse", desearon Pallares y Lussich mientras que Paula Varela se contactó con Marcela Tinayre, quien le confirmó que estaba almorzando con su famosa madre.

"Dice que está almorzando con su mamá, que está regia con bronquios y resfrío fuerte y que el médico le dijo que se quede (en casa)", explicó la intrusa mientras señaló que para este fin de semana está anunciado mucho frío por lo que la mejor decisión fue resguardar a Mirtha.

En pleno escándalo de Tini Stoessel, Mirtha Legrand confió quién le manejaba el dinero a ella cuando era una adolescente

Siempre atenta a todo lo que pasa en los medios, días pasado Mirtha Legrand recordó sus comienzos en el mundo del espectáculo y contó cómo administraban sus ingresos cuando todavía era adolescente. Además, sorprendió al revelar cuánto cobró por su primera película.

Así, en medio de las repercusiones por el conflicto que involucra a Tini y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo del patrimonio de la cantante, Mirtha Legrand sorprendió al revelar cómo fue su propia experiencia cuando comenzó a trabajar siendo menor de edad.

El tema surgió el sábado pasado en La Noche de Mirtha, mientras en la mesa se debatía sobre los artistas que comienzan sus carreras desde muy chicos y el rol que ocupan sus padres en la administración de sus ingresos. Fue entonces cuando Pampito quiso saber cómo había atravesado Mirtha sus primeros pasos en el espectáculo y quién se ocupaba de manejar su carrera y su dinero en aquellos años.

Fue allí que Chiquita explicó que era su madre quien estaba al frente de esas cuestiones y recordó con cariño aquella etapa: “Sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero, entonces me sentí muy a gusto”.