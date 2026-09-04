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Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo con picante

El paso a paso explica cómo lograr un relleno jugoso con carne, cebollas, ajíes y huevo duro, además de ajustar la intensidad a gusto del comensal.

Un bocado y la memoria te lleva directo a una reunión familiar en el patio, con el aroma de la carne recién cortada y el toque picante que despierta los sentidos. Las empanadas de carne cortada a cuchillo con picante son mucho más que una receta: son parte del ritual argentino de compartir, de pasar la fuente mientras se escucha el partido o se celebran buenas noticias.

En el Norte argentino, especialmente en Salta, Tucumán y Jujuy, las empanadas de carne a cuchillo tienen un lugar de honor. Se disfrutan en fiestas patrias, domingos de almuerzo extendido y hasta como merienda improvisada. El picante, lejos de ser solo un condimento, marca carácter y tradición, diferenciando cada mesa y cada provincia.

Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo con picante

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Las empanadas de carne cortada a cuchillo con picante son pequeños discos de masa rellenos de carne vacuna cortada en cubitos, salteada con cebolla, morrón, ají picante, huevos duros y condimentos, todo horneado o frito hasta dorar. El corte a cuchillo le da textura inconfundible y el picante realza el sabor sin tapar la frescura de los ingredientes.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Preparación: 35 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 24 tapas para empanadas (para horno o fritas)
  • 500 gr de carne de ternera, desgrasada y cortada en cubitos de 1 cm
  • 2 ajíes colorados, picados
  • 2 cebollas grandes, picadas
  • 1 cebolla de verdeo, picada
  • 2 huevos duros, pelados y picados
  • 1 cucharadita de ají molido
  • ½ cucharadita de pimienta de Cayena
  • 1 cucharadita de comino
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto

Cómo hacer empanadas de carne cortada a cuchillo con picante, paso a paso

  • Precalentar el horno a 250°C (o preparar la freidora si las querés fritas).
  • En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla, el ají colorado y la cebolla de verdeo durante 5 minutos. Cuando estén tiernos, reservar.
  • En la misma sartén, dorar la carne cortada a cuchillo en tandas, así se sella bien y no larga jugo en exceso.
  • Volver a incorporar las verduras salteadas y mezclar todo junto con la carne.
  • Condimentar con comino, ají molido, pimienta de Cayena y sal. Probar el relleno para ajustar el picante según tu gusto.
  • Agregar los huevos duros picados y mezclar apenas. Dejar enfriar completamente el relleno (esto evita que la masa se humedezca).
  • Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada tapa. Humedecer los bordes con agua y cerrar haciendo un repulgue firme.
  • Disponer las empanadas en una placa aceitada (o bandeja para horno). Si las vas a hornear, pintá con huevo batido para lograr un dorado parejo.
  • Cocinar en horno bien caliente durante 15 a 25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Si las freís, hacerlo en grasa bien caliente hasta que tomen color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 24 empanadas (4 a 6 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, bien tapadas. En el freezer, crudas o cocidas, duran hasta 3 meses. Congelá primero en una placa separadas, así no se pegan entre sí.

FUENTE: Infobae

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