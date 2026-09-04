Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo con picante

FUENTE: Infobae
Las empanadas de carne cortada a cuchillo con picante son pequeños discos de masa rellenos de carne vacuna cortada en cubitos, salteada con cebolla, morrón, ají picante, huevos duros y condimentos, todo horneado o frito hasta dorar. El corte a cuchillo le da textura inconfundible y el picante realza el sabor sin tapar la frescura de los ingredientes.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora
- Preparación: 35 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 24 tapas para empanadas (para horno o fritas)
- 500 gr de carne de ternera, desgrasada y cortada en cubitos de 1 cm
- 2 ajíes colorados, picados
- 2 cebollas grandes, picadas
- 1 cebolla de verdeo, picada
- 2 huevos duros, pelados y picados
- 1 cucharadita de ají molido
- ½ cucharadita de pimienta de Cayena
- 1 cucharadita de comino
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal a gusto
Cómo hacer empanadas de carne cortada a cuchillo con picante, paso a paso
- Precalentar el horno a 250°C (o preparar la freidora si las querés fritas).
- En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla, el ají colorado y la cebolla de verdeo durante 5 minutos. Cuando estén tiernos, reservar.
- En la misma sartén, dorar la carne cortada a cuchillo en tandas, así se sella bien y no larga jugo en exceso.
- Volver a incorporar las verduras salteadas y mezclar todo junto con la carne.
- Condimentar con comino, ají molido, pimienta de Cayena y sal. Probar el relleno para ajustar el picante según tu gusto.
- Agregar los huevos duros picados y mezclar apenas. Dejar enfriar completamente el relleno (esto evita que la masa se humedezca).
- Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada tapa. Humedecer los bordes con agua y cerrar haciendo un repulgue firme.
- Disponer las empanadas en una placa aceitada (o bandeja para horno). Si las vas a hornear, pintá con huevo batido para lograr un dorado parejo.
- Cocinar en horno bien caliente durante 15 a 25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Si las freís, hacerlo en grasa bien caliente hasta que tomen color.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 24 empanadas (4 a 6 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 16 g
- Proteínas: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las empanadas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, bien tapadas. En el freezer, crudas o cocidas, duran hasta 3 meses. Congelá primero en una placa separadas, así no se pegan entre sí.