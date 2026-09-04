Receta de empanadas de carne cortada a cuchillo con picante

Las empanadas de carne cortada a cuchillo con picante son pequeños discos de masa rellenos de carne vacuna cortada en cubitos, salteada con cebolla, morrón, ají picante, huevos duros y condimentos, todo horneado o frito hasta dorar. El corte a cuchillo le da textura inconfundible y el picante realza el sabor sin tapar la frescura de los ingredientes.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 35 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

24 tapas para empanadas (para horno o fritas)

500 gr de carne de ternera, desgrasada y cortada en cubitos de 1 cm

2 ajíes colorados, picados

2 cebollas grandes, picadas

1 cebolla de verdeo, picada

2 huevos duros, pelados y picados

1 cucharadita de ají molido

½ cucharadita de pimienta de Cayena

1 cucharadita de comino

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal a gusto

Cómo hacer empanadas de carne cortada a cuchillo con picante, paso a paso

Precalentar el horno a 250°C (o preparar la freidora si las querés fritas).

En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla, el ají colorado y la cebolla de verdeo durante 5 minutos. Cuando estén tiernos, reservar.

En la misma sartén, dorar la carne cortada a cuchillo en tandas, así se sella bien y no larga jugo en exceso.

Volver a incorporar las verduras salteadas y mezclar todo junto con la carne.

Condimentar con comino, ají molido, pimienta de Cayena y sal. Probar el relleno para ajustar el picante según tu gusto.

según tu gusto. Agregar los huevos duros picados y mezclar apenas. Dejar enfriar completamente el relleno (esto evita que la masa se humedezca).

Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada tapa. Humedecer los bordes con agua y cerrar haciendo un repulgue firme.

Disponer las empanadas en una placa aceitada (o bandeja para horno). Si las vas a hornear, pintá con huevo batido para lograr un dorado parejo .

. Cocinar en horno bien caliente durante 15 a 25 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Si las freís, hacerlo en grasa bien caliente hasta que tomen color.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 24 empanadas (4 a 6 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 16 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, bien tapadas. En el freezer, crudas o cocidas, duran hasta 3 meses. Congelá primero en una placa separadas, así no se pegan entre sí.