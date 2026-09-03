Revés para Tapia: la Justicia revocó el "bozal legal" a periodistas

El fallo fue apelado por los periodistas, y los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro Gustavo Herbel, Luis Cayuela y Carlos Blanco aceptaron sus planteos. En su voto, Herbel sostuvo que a los periodistas “no se les ha limitado su actividad periodística únicamente respecto de la vida privada y familiar de Tapia y Toviggino” sino que las restricciones impactan en su profesión.

El magistrado sostuvo que la prohibición de contacto con los dirigentes del fútbol “no sólo abarcaría el contacto directo con los nombrados, sino también cualquier contacto que tenga a ellos como tema o referencia” y que incluye a los lugares donde Tapia y Toviggino desarrollen sus actividades habituales, entre ellos la AFA. “Los afectados incluso no podrían concurrir al Palacio de Justicia de CABA ubicado en la calle Talcahuano 550 (cerca de la sede de AFA de la calle Viamonte 1366)”, puso como ejemplo.

Sobre la prohibición de publicar datos personales, Herbel señaló que “la prohibición de su uso determinaría una obstante que restringe la actividad periodística, instrumento sustancial del derecho a la información y, por tanto, al control de la actividad desarrollada por personas relevantes en el quehacer público del ámbito nacional, esencial para cualquier sistema democrático”. El magistrado agregó que las medidas “restringen su libertad de expresión —que comprende investigar y comunicar— en asuntos de posible interés público, condicionando el ejercicio lícito de su actividad periodística”.

Y concluyó: “Existe libertad de expresión y protección de la investigación periodística, y cuando su publicación resulte lesiva, será materia de denuncia judicial y eventual punición”.

Por su parte, los jueces Cayuela y Blanco revocaron las medidas de prohibición por otro argumento: señalaron que el magistrado de primera instancia tomó una decisión sin tener competencia para eso. “En el caso bajo examen, las decisiones aquí cuestionadas no encuentran sustento competencial en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 23, ni tampoco se advierte una disposición del Código Procesal Penal que, por vía del inciso 9, habilite al Juez de Garantías a adoptarlas u otra ley complementaria”, sostuvieron.