Fernando Iglesias podría ser embajador del país en la Unión Europea

El legislador evitó pronunciamientos públicos, apenas se limitó a desmentir una supuesta falta de formación en materia internacional. “Magister cum laude en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna, con especialización en Europa y Latinoamérica. Profesor de Teoría de la globalización de la UCES. Profesor de Gobernabilidad internacional de la Universidad Belgrano. Director de la cátedra Spinelli de integración regional del Consorzio Universitario Italo Argentino”, destacó en su cuenta de X.

El currículum oficial que figura en su perfil de la Cámara de Diputados también indica que es Técnico Superior en Periodismo, licenciado en Alto Rendimiento Deportivo. Entre sus publicaciones destacan “El año que vivimos en peligro”, “La Década SaKeada” y “Es el peronismo, estúpido”.

El diputado nacional termina su mandato en un mes. No optó por renovar su banca presentándose en las elecciones a sabiendas de que tenía la aprobación presidencial para perfilarse al sector exterior. Milei lo ha llevado a encuentros internacionales e incluso estuvo en la jura de Pablo Quirno como canciller realizada la semana pasada en Casa Rosada.

Iglesias participó de encuentros en Bruselas vinculado a este acuerdo birregional. El último fue días atrás en la sede de la Unión Europea. Semanas antes ya había tenido un encuentro con el embajador de Bélgica en Argentina, Hubert Cooreman, para recibirlo en Buenos Aires y repasar la agenda bilateral de ambos países.

La designación de Iglesias no es menor, siendo que se espera que en diciembre haya novedades respecto del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente de Brasil, Lula da Silva, busca impulsar el convenio definitivo en diciembre, en la cumbre semestral del bloque latinoamericano que se celebrará en Brasilia.

“Es muy posible que así sea y que más que como un premio, Brasil quiera mostrar su liderazgo”, marcó una fuente diplomática argentina que estuvo en las negociaciones.

El acuerdo comercial ha estado gestándose durante más de un cuarto de siglo. El canciller brasileño Mauro Vieira afirmó el miércoles de esta semana que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

El intercambio comercial entre ambas regiones supera los 109.500 millones de euros (USD 115.904 millones) anuales, y en 2023 la UE representó el 16,9% del comercio total del Mercosur. La UE es el segundo socio comercial más relevante del bloque sudamericano, solo detrás de China.