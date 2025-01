Fabiola Yáñez renunció a tener custodia tras la difusión de las imágenes

El documento menciona que, ante cualquier eventualidad que requiera medidas de seguridad, Yáñez acudirá a las autoridades judiciales competentes, ya sea en España o en Argentina.

En los últimos días, se viralizó en la red social X un video de Yañez celebrando año nuevo en el selecto restaurante “La Única”. En las imágenes se la observa disfrutando de un espectáculo de Mariachis, rodeada de hombres en su mesa, alguno de los cuales serían los efectivos que puso a su disposición el Estado argentino.

“Le pedí a la Ministra de Seguridad que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente”, escribió Milei en su cuenta este jueves 2 de enero.

image.png

“Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, agregó.

Frente a este mensaje, Bullrich respondió en público acatando afirmativamente la orden del Presidente. “Ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”, indicó la ministra.

Los ex mandatarios argentinos y sus familiares directos tienen custodia vitalicia incluso si viven en el exterior debido a un decreto firmado por Alberto Fernández el 9 de diciembre de 2023, un día antes de terminar su mandato.

Según esta normativa, los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Casa Militar deben garantizar su seguridad en cualquier lugar del mundo, incluyendo sus desplazamientos terrestres, y los costos asociados son asumidos por el presupuesto público. Este decreto, emitido por el expresidente Alberto Fernández, reformó una serie de normas previas y consolidó la ampliación de las funciones de la Casa Militar.

El artículo 14 del decreto establece que los efectivos asignados a las unidades de custodia presidencial, vicepresidencial y de exmandatarios deben actuar bajo el control de la Casa Militar, que imparte las órdenes a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia. Además, el artículo 15, modificado en la misma oportunidad, define que estas disposiciones se aplican tanto en el país como en el extranjero, ampliando un esquema que anteriormente solo regía dentro de las fronteras argentinas.

La base de esta normativa radica en la modificación de objetivos que Fernández introdujo al decreto 50/2019, originalmente firmado por él mismo al comienzo de su gestión presidencial. El cambio, formalizado en el decreto 735/23, establece que la Casa Militar debe encargarse de la seguridad no solo del presidente, vicepresidente y sus familias, sino también de los exmandatarios y sus parientes directos. En sus propias palabras, el texto establece: “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.

Yañez vive en Madrid con su hijo Francisco, fruto de la pareja que sostuvo con Alberto Fernández. Tras la salida del Gobierno, denunció a su ex marido por violencia de género, exponiendo crudas imágenes con rastros de golpes y moretones que le adjudicó al dirigente político.

En el marco de esa denuncia, que sigue en investigación, la Justicia argentina ordenó que obtenga una protección especial de parte de las fuerzas de seguridad federales, atendiendo al supuesto hostigamiento recibido de parte de Fernández, según expuso ante los estrados judiciales.

El ex presidente Alberto Fernández también había hecho una presentación judicial este jueves para cuestionar el posible retiro de la custodia a su ex pareja Fabiola Yañez, tras el mensaje que publicó el presidente Javier Milei en las redes sociales. Dijo que esa decisión, si se concreta, “pone en peligro la integridad física y emocional” del hijo de ambos, Francisco. Además, reclamó ante la Justicia que se adopten medidas que permitan “el reintegro inmediato del menor” al país.

En otro tramo de la presentación, Fernández cuestionó duramente a su ex pareja por haber asistido a una cena de Fin de Año en un restorán de Madrid. “Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, se quejó.