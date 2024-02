Empleados de Comercio: a cuánto llega el sueldo básico en febrero

Aumento salarial de los básicos sin adicionales

La FAECyS detalló que el incremento salarial es del 30 por ciento nominal, por lo que se paga con los haberes correspondientes a enero, y se debe calcular de la siguiente forma:

Una parte remunerativa del 11 por ciento sobre las escalas vigentes (básico + no remunerativo)

Otra parte no remunerativa del 20 por ciento sobre la nueva escala de enero.

Entonces, los salarios -sin contar el presentismo y otros adicionales-, quedarán de esta forma:

En el acuerdo salarial se estableció que las sumas no remunerativas pactadas serán tomadas en cuenta para el cálculo de los adicionales como antigüedad y asistencia y puntualidad.

Estos adicionales se liquidarán en el recibo como "Acuerdo Enero 2024 No remunerativo Presentismo" y "Acuerdo Enero 2024 No remunerativo Antigüedad". Además, las mencionadas sumas no remunerativas se deberán tener en cuenta para el cálculo del aguinaldo, al tiempo que deberán tenerse en cuenta al momento de calcular la indemnización por despido sin causa (artículo 245 LCT).

Si bien se estima que en los próximos días la secretaría de Trabajo homologará la paritaria. Hasta que esto suceda, los incrementos se liquidarán con la mención "Pago anticipo a cuenta del acuerdo enero 2024."