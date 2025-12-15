El nuevo presidente de Chile viajará a la Argentina para reunirse con Milei

Los halagos fueron correspondidos. Por su parte, Kast pronunció el slogan habitual de La Libertad Avanza: “Viva la libertad, carajo”, minutos después de que los resultados se hicieran públicos. Además, anticipó que trabajaría para aceitar el vínculo entre Chile y la República Argentina.

La elección en el país vecino contó con una masiva convocatoria a las urnas, donde más de 15,7 millones de ciudadanos participaron de la votación obligatoria en lo que fue la restauración conservadora en Chile luego de casi veinte años de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha.

Este cambio de rumbo fue celebrado en Casa Rosada que destacan además la presidencia de José Jeri en Perú, el la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, lo que le puso fin a la hegemonía del MAS, y la sintonía existente con Santiago Peña de Paraguay. Con el nuevo triunfo de la derecha, en Balcarce 50 aseguran que Milei se convertirá en “el líder natural” de una potencial alianza ideológica, que aunque aclaran que no tendrá carácter institucional, posibilitará a varios países de la región trabajar en coordinación.

“La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”, fue el posteo que replicó el mandatario en su cuenta de Instagram junto a un mapa que marcaba en azul Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina mientras que Brasil, Colombia y Venezuela figuraban en rojo. En la administración anticipan que el mapeo regional colaborará con el republicano Donald Trump.

Durante su primer discurso, Kast anticipó que potenciará la seguridad en el país, hizo fuerte énfasis en la expulsión de mas de 300 mil inmigrantes ilegales, se mostró deseoso de avanzar con el cierre de la frontera norte y prometió el repunte de la economía.

Esta noche, Javier Milei disertará en la cena de la Fundación Faro, el think thank libertario que dirige el ultraderechista, Agustín Laje, que se celebra desde las 19 en el club privado Yacht Club de Puerto Madero, donde se espera que haga eco del nuevo alineamiento de la Argentina con Chile. También se descarta la asistencia del abogado chileno Axel Kaiser, subdirector de la fundación y hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.