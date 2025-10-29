El Gobierno pone en marcha reuniones para definir los cambios en el Gabinete. El ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió ayer a solas con Javier Milei luego de la jura de Pablo Quirno como canciller. Ahora está reunido con Santiago Caputo y Patricia Bullrich en la Casa Rosada. Participa también la futura ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El Gobierno puso en marcha reuniones clave para definir los cambios en el Gabinete
Tras la jura del nuevo Canciller, Javier Milei mantuvo un encuentro a solas con el ministro de Defensa, Luis Petri. Santiago Caputo volvió a recibirlo hoy junto a Patricia Bullrich en Balcarce 50.