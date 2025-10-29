"
El Gobierno puso en marcha reuniones clave para definir los cambios en el Gabinete

Tras la jura del nuevo Canciller, Javier Milei mantuvo un encuentro a solas con el ministro de Defensa, Luis Petri. Santiago Caputo volvió a recibirlo hoy junto a Patricia Bullrich en Balcarce 50.

El Gobierno pone en marcha reuniones para definir los cambios en el Gabinete. El ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió ayer a solas con Javier Milei luego de la jura de Pablo Quirno como canciller. Ahora está reunido con Santiago Caputo y Patricia Bullrich en la Casa Rosada. Participa también la futura ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El asesor presidencial tuvo ayer además un encuentro con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mientras que un sector del Ejecutivo sostiene que puede haber anuncios de la reconfiguración interna en el corto plazo, en otros espacios internos insisten con que se dilatarán.

En la Casa Rosada mantienen por el momento la intención de que Mariano Cúneo Libarona siga al frente del Ministerio de Justicia y de que los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) sigan en sus cargos hasta el 10 de diciembre, cuando asuman sus bancas en el Congreso.

