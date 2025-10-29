El Superclásico del Torneo Clausura ya tiene fecha y horario

Un partido trascendental tanto para los ´Xeneizes´, que buscan conseguir una victoria importante como hace tiempo no lo hacen, como para los ´Millonarios´ que, con un semestre ya terminado, deberá ganarle a su eterno rival para mantener de pie el segundo ciclo de su ídolo y entrenador Marcelo Gallardo.

La fecha 15 iniciará el viernes 7 a las 21 horas en el estadio Gigante de Arroyito donde Rosario Central recibirá a San Lorenzo de Almagro y continuará el sábado con cinco partidos.

Racing abrirá la jornada de sábado ante Defensa y Justicia a las 17 horas en Avellaneda, Huracán recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el barrio porteño de Parque Patricios a las 19.15 horas mientras que, en paralelo, Talleres de Córdoba enfrentará a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes. A las 21.30 horas, Unión de Santa Fe recibirá a Barracas Central y San Martín de San Juan hará lo propio ante Lanús.

El domingo, tras lo que será el Superclásico, habrá cuatro encuentros: a las 19.20 horas, Sarmiento de Junín recibirá a Instituto de Córdoba y Banfield hará lo propio ante Aldosivi de Mar del Plata mientras que, a las 21.30 horas, Tigre enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna y Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz de Mendoza.

El lunes la fecha se cerrará con cuatro partidos: a las 17 horas, Gimnasia de La Plata recibirá a Vélez, Independiente visitará a Deportivo Riestra a las 19 horas y, a las 21.15 horas, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano de Córdoba en el barrio porteño de Paternal e Independiente Rivadavia de Mendoza hará lo propio ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la provincia cuyana.