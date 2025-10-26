Milei celebró el triunfo: "Hoy empieza la construcción de la Argentina grande"

Embed - Elecciones legislativas 2025: Discurso de Javier Milei

“Le doy las gracias a todos aquellos que siguieron abrazando las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina”, remarcó. Con tono eufórico, el mandatario retomó una de sus frases de campaña: “Si vieras lo linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta”, expresó ante la militancia que colmó el búnker oficialista.

Durante su discurso, el Presidente afirmó que el país “dejó atrás 100 años de decadencia” y aseguró que “hoy empieza la construcción de la Argentina grande”. También repasó los logros de su gestión en estos dos años de gobierno.

“Evitamos que la Argentina cayera por el precipicio de las tres peores crisis combinadas. Era un campo minado y, gracias a este conjunto de personas, pudimos salir adelante”, señaló.

Agradeció especialmente a su equipo de gobierno, mencionando uno por uno a sus ministros y funcionarios, incluyendo al ex canciller Gerardo Werthein, y dedicó un párrafo final a su hermana Karina Milei y a Santiago Caputo.

“Sin ellos esto no hubiera sido posible”, dijo emocionado.

image

Milei también destacó el fortalecimiento legislativo de su espacio: “Desde el 10 de diciembre tendremos 101 diputados en vez de 37, y en el Senado pasamos de 7 a 10 legisladores. Vamos a tener el Congreso más reformista de la historia argentina”.

El Presidente anticipó que buscará acuerdos con otros sectores y convocó a los mandatarios provinciales a acompañar las reformas.

“Hay otros con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores a discutir en conjunto estos acuerdos. Ahora sí vamos a poder poner en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, sostuvo.

Milei destacó que el resultado electoral confirmó la voluntad de cambio de los argentinos. “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Los argentinos no quieren volver al fracaso ni al Estado inútil. Populismo nunca más”, concluyó entre aplausos.

Desde el búnker, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también celebró el resultado y agradeció “al presidente Milei y a todo el equipo de campaña”. “Hace más de un siglo que buscamos un país ordenado, con una economía ordenada y las calles en paz. Hace dos años lo comenzamos; es difícil, pero vale la pena”, expresó.

image

A su vez, el diputado electo Diego Santilli destacó el acompañamiento de los bonaerenses: “La provincia quiere el cambio. Depende de nosotros que nos unamos para dar esa batalla”, afirmó.

Con una mayoría consolidada en ambas cámaras y el respaldo electoral, Milei anticipó que el nuevo Congreso impulsará el paquete de reformas que prometió bajo el lema de “hacer grande a la Argentina nuevamente”.