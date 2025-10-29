Un adolescente de 17 años fue detenido por la policía mientras intentaba escapar tras un robo en Pocito. El hecho ocurrió en el barrio Mendoza, en la intersección de calles Quiroz y Mendoza, donde el menor ingresó a una vivienda rompiendo una ventana y sustrayendo varios efectos, entre ellos cámaras fotográficas, joyas y relojes.
Un adolescente fue detenido mientras escapaba tras robar unas cámaras antiguas
