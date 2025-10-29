"
Un adolescente fue detenido mientras escapaba tras robar unas cámaras antiguas

Un menor de 17 años intentó ingresar a una vivienda en el barrio Mendoza y fue aprehendido por la policía mientras huía con varios objetos de valor.

Un adolescente de 17 años fue detenido por la policía mientras intentaba escapar tras un robo en Pocito. El hecho ocurrió en el barrio Mendoza, en la intersección de calles Quiroz y Mendoza, donde el menor ingresó a una vivienda rompiendo una ventana y sustrayendo varios efectos, entre ellos cámaras fotográficas, joyas y relojes.

Los inquilinos del domicilio sorprendieron al joven, quien huyó inmediatamente. La policía lo interceptó en la intersección de Cuneo y Juan Jufré, recuperando los objetos que había arrojado al jardín de otra propiedad.

El caso quedó bajo la intervención del Dr. Ponce, Secretario del Juzgado, mientras continúan las diligencias correspondientes.

