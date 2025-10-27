Macri le pidió "no perder la oportunidad de transformar el país" a Milei

Consultado sobre su vínculo con Milei, Macri aseguró que está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo para “hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio”. Sin embargo, aclaró que hasta ese momento no había tenido contacto directo con el presidente. “Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar”, deslizó.

Al ser interrogado sobre si cree que Milei valora su experiencia como expresidente, Macri respondió con cautela: “Lo importante es tratar de poner sentido común a todas las cosas que están pasando”.

En relación con la reacción de los mercados, el exmandatario se mostró optimista y dijo esperar “un lunes tranquilo”. “Espero que con una elección pareja el mercado se calme y nos dé la oportunidad de que el Gobierno plantee cambios en serio, en dirección de mayor gobernabilidad y mayor capacidad de gestión para reforzar los esfuerzos enormes que hizo Javier Milei para sacar a la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable”, concluyó.