Una hora después de conocidos los resultados electorales, el ex presidente Mauricio Macri felicitó públicamente al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza por el triunfo en las urnas. A través de un mensaje en la red social X, el expresidente y titular del PRO destacó el respaldo ciudadano al oficialismo y llamó a capitalizar el momento político: “Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.
Macri le pidió "no perder la oportunidad de transformar el país" a Milei
El titular del PRO indicó que este momento es crucial "para dejar el pasado atrás" y "avanzar con las reformas".