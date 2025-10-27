"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Mauricio Macri

Macri le pidió "no perder la oportunidad de transformar el país" a Milei

El titular del PRO indicó que este momento es crucial "para dejar el pasado atrás" y "avanzar con las reformas".

Una hora después de conocidos los resultados electorales, el ex presidente Mauricio Macri felicitó públicamente al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza por el triunfo en las urnas. A través de un mensaje en la red social X, el expresidente y titular del PRO destacó el respaldo ciudadano al oficialismo y llamó a capitalizar el momento político: “Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.

Embed

Macri definió el resultado como “sobresaliente” y sostuvo que renueva las esperanzas en el país. “No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió, en un mensaje que también funcionó como advertencia sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno.

Los mensajes previos a la elección

Más temprano, tras emitir su voto en una escuela de Palermo, Macri había hecho declaraciones ante la prensa en las que pidió calma a los mercados y sugirió que el Ejecutivo debería reforzar su equipo. “Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”, afirmó.

Te puede interesar...

Consultado sobre su vínculo con Milei, Macri aseguró que está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo para “hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio”. Sin embargo, aclaró que hasta ese momento no había tenido contacto directo con el presidente. “Él sabe mi número, si necesita algo me va a llamar”, deslizó.

Al ser interrogado sobre si cree que Milei valora su experiencia como expresidente, Macri respondió con cautela: “Lo importante es tratar de poner sentido común a todas las cosas que están pasando”.

En relación con la reacción de los mercados, el exmandatario se mostró optimista y dijo esperar “un lunes tranquilo”. “Espero que con una elección pareja el mercado se calme y nos dé la oportunidad de que el Gobierno plantee cambios en serio, en dirección de mayor gobernabilidad y mayor capacidad de gestión para reforzar los esfuerzos enormes que hizo Javier Milei para sacar a la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable”, concluyó.

Temas

Te puede interesar