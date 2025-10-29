Diputados debatirá nombres de escuelas y acuerdos clave con universidades

Además, los diputados analizarán un convenio marco con la Universidad Empresarial Siglo 21, orientado a fortalecer las prácticas profesionales y la formación académica de los estudiantes, y un acuerdo entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, destinado a promover acciones que impulsen el sector emprendedor de la economía social.

También se pondrá a consideración la renuncia de la Dra. Leticia Ferrón al cargo de Fiscal de Cámara, y se tratarán proyectos de resolución que buscan declarar de interés diversas iniciativas culturales, educativas y sociales, como el libro “Trabajo de mujeres con perspectiva de género” y el 40° Encuentro Regional de Psicología Social-Comunitaria de Cuyo.

Por otra parte, ingresarán a comisión proyectos de ley que abordan temas como la creación de un régimen de promoción de entornos libres de humo, la adhesión a la Ley Nacional Nicolás de calidad y seguridad sanitaria, y la institución de la Semana Provincial de Concientización sobre la Menopausia y el Climaterio, entre otros.

Finalmente, el cuerpo parlamentario tomará conocimiento de diversas comunicaciones oficiales, entre ellas la presentada por el Consejo de la Magistratura de San Juan, que remite ternas de postulantes para cubrir el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia.