Diputados debatirá nombres de escuelas y acuerdos clave con universidades

El encuentro se realizará el 30 de octubre a las 9 horas. Los legisladores tratarán proyectos vinculados a la educación, convenios con instituciones y nuevas iniciativas en materia de salud, cultura y desarrollo social.

La Cámara de Diputados de San Juan llevará a cabo este jueves 30 de octubre, desde las 9 horas, la Decimoprimera Sesión del período ordinario 2025, que podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube.

Durante la jornada, el cuerpo legislativo abordará un extenso orden del día que incluye la imposición de nombres a distintas escuelas, la ratificación de convenios con instituciones académicas y organizaciones sociales, y el ingreso de nuevos proyectos a comisiones.

Entre los temas destacados, se encuentran cinco proyectos de Ley que proponen nombrar escuelas de diferentes departamentos: “Piuquenes” y “Detrás del Arcoíris” en Chimbas; “Tesinak” en Valle Fértil; “Profesor Julio Gutiérrez” en San Martín; y “Alas de Grulla” en Santa Lucía.

Además, los diputados analizarán un convenio marco con la Universidad Empresarial Siglo 21, orientado a fortalecer las prácticas profesionales y la formación académica de los estudiantes, y un acuerdo entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, destinado a promover acciones que impulsen el sector emprendedor de la economía social.

También se pondrá a consideración la renuncia de la Dra. Leticia Ferrón al cargo de Fiscal de Cámara, y se tratarán proyectos de resolución que buscan declarar de interés diversas iniciativas culturales, educativas y sociales, como el libro “Trabajo de mujeres con perspectiva de género” y el 40° Encuentro Regional de Psicología Social-Comunitaria de Cuyo.

Por otra parte, ingresarán a comisión proyectos de ley que abordan temas como la creación de un régimen de promoción de entornos libres de humo, la adhesión a la Ley Nacional Nicolás de calidad y seguridad sanitaria, y la institución de la Semana Provincial de Concientización sobre la Menopausia y el Climaterio, entre otros.

Finalmente, el cuerpo parlamentario tomará conocimiento de diversas comunicaciones oficiales, entre ellas la presentada por el Consejo de la Magistratura de San Juan, que remite ternas de postulantes para cubrir el cargo vacante de Fiscal General de la Corte de Justicia.

