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El Gobierno oficializó aumentos de hasta el 100% para tramitar el DNI y el pasaporte

El nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno nacional entrará en vigencia el sábado 21 de noviembre. La actualización busca financiar mejoras en la tecnología, el diseño y la seguridad de la documentación.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) autorizó un nuevo esquema de tarifas para la obtención y renovación del pasaporte argentino y del Documento Nacional de Identidad (DNI). A través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo justificó la medida en la necesidad de garantizar la sustentabilidad financiera, sostener el proceso de modernización del nuevo DNI electrónico con chip y mantener los estándares internacionales de seguridad en los documentos de viaje.

Los incrementos comenzarán a regir desde el sábado 21 de noviembre y representan subas de hasta un 100% respecto de los valores vigentes desde marzo pasado.

Cuánto costará tramitar el pasaporte argentino

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  • Pasaporte regular: $130.000

  • Pasaporte exprés: $260.000

  • Pasaporte al instante: $429.000

  • Pasaporte excepcional para extranjeros, apátridas y refugiados: $130.000

Los nuevos valores para la obtención del DNI

  • DNI regular: $20.000 (acumula un 100% de aumento)

  • DNI exprés: $52.000

  • DNI al instante: $114.000

  • DNI extranjero: $40.000

Para iniciar cualquiera de los trámites, el Renaper recordó solicitar turno previo a través de la aplicación Mi Argentina o acudir al Registro Civil más cercano, presentándose con el comprobante de pago correspondientes. El seguimiento de la emisión se realiza de forma digital mediante el número de ID de la solicitud.

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