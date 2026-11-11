El Gobierno oficializó aumentos de hasta el 100% para tramitar el DNI y el pasaporte

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) autorizó un nuevo esquema de tarifas para la obtención y renovación del pasaporte argentino y del Documento Nacional de Identidad (DNI). A través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo justificó la medida en la necesidad de garantizar la sustentabilidad financiera, sostener el proceso de modernización del nuevo DNI electrónico con chip y mantener los estándares internacionales de seguridad en los documentos de viaje.