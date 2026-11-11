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Juegos Binacionales: el ciclismo le dio la primera medalla a San Juan

La cuarteta masculina ganó la presea de bronce en el primer día de competencia en Mendoza. Este miércoles iniciará la natación y el taekwondo.

San Juan comenzó su participación en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se disputan en Mendoza, con la conquista de su primera medalla. El ciclismo fue protagonista con la obtención del bronce en la prueba de cuarteta, resultado que marcó el inicio del camino deportivo de la delegación provincial.

El equipo sanjuanino estuvo integrado por Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Alex Domínguez, quienes se subieron al podio en la primera jornada de competencia.

San Juan tuvo actividad este martes en siete de las nueve disciplinas que conforman el programa, mientras que este miércoles se incorporarán natación y taekwondo, completando la participación sanjuanina en todos los deportes.

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La 27ª edición de los Juegos reúne a delegaciones de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, por Argentina, junto a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Las competencias se extenderán hasta el 15 de noviembre.

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