San Juan comenzó su participación en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se disputan en Mendoza, con la conquista de su primera medalla. El ciclismo fue protagonista con la obtención del bronce en la prueba de cuarteta, resultado que marcó el inicio del camino deportivo de la delegación provincial.
Juegos Binacionales: el ciclismo le dio la primera medalla a San Juan
La cuarteta masculina ganó la presea de bronce en el primer día de competencia en Mendoza. Este miércoles iniciará la natación y el taekwondo.