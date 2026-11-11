Juegos Binacionales: el ciclismo le dio la primera medalla a San Juan

El equipo sanjuanino estuvo integrado por Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Alex Domínguez, quienes se subieron al podio en la primera jornada de competencia.

San Juan tuvo actividad este martes en siete de las nueve disciplinas que conforman el programa, mientras que este miércoles se incorporarán natación y taekwondo, completando la participación sanjuanina en todos los deportes.