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Diputados: LLA consiguió quórum y busca aprobar dos leyes económicas clave

La Libertad Avanza intentará darles media sanción a los proyectos de super-RIGI y el acuerdo con bonistas. Se prevé un clima de tensión en el recinto ante la insistencia de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

  • Diputados debate el super-RIGI y el acuerdo con holdouts, en medio de la fuerte tensión por la situación de Manuel Adorni.
  • Martín Menem le hizo un reclamo al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en plena tensión por el quórum: la frase que se filtró en la transmisión.

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