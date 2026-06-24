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Diputados: LLA consiguió quórum y busca aprobar dos leyes económicas clave

La Libertad Avanza intentará darles media sanción a los proyectos de super-RIGI y el acuerdo con bonistas. Se prevé un clima de tensión en el recinto ante la insistencia de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.