- Diputados debate el super-RIGI y el acuerdo con holdouts, en medio de la fuerte tensión por la situación de Manuel Adorni.
- Martín Menem le hizo un reclamo al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en plena tensión por el quórum: la frase que se filtró en la transmisión.
San Juan 8 > País
Diputados: LLA consiguió quórum y busca aprobar dos leyes económicas clave
La Libertad Avanza intentará darles media sanción a los proyectos de super-RIGI y el acuerdo con bonistas. Se prevé un clima de tensión en el recinto ante la insistencia de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.