La fiebre por ver a Argentina disparó la reventa: entradas hasta 4.000 dólares

"Vinimos con la esperanza de conseguir una entrada, pero los precios son una locura", comentó un simpatizante. Una situación similar atravesaban otros argentinos provenientes de San Luis y Santa Fe, quienes seguían buscando una oportunidad para ingresar al estadio pese a los altos costos.

Los tickets oficiales costaban entre 200 y 800 dólares dependiendo la fecha en que se compraba. Esos mismos boletos son los que en reventa los ofrecían arriba de la 1.500 dólares.

Optimismo y confianza en la Scaloneta

Más allá de las dificultades para conseguir entradas, el entusiasmo por el equipo campeón del mundo se mantenía intacto. Entre los hinchas consultados predominó un mismo pronóstico: una victoria argentina por 2 a 0 frente a Austria.

También hubo coincidencia a la hora de elegir a los posibles goleadores. El nombre más repetido fue el de Lionel Messi, mientras que muchos apostaron por un tanto de Julián Álvarez. Otros se inclinaron por Lautaro Martínez como acompañante del capitán en la red.

"Messi y Julián", "Messi y el Toro" o simplemente "2 a 0 para Argentina" fueron algunas de las respuestas que más se repitieron entre los fanáticos.

Con camisetas albicelestes, banderas y cánticos, los argentinos transformaron distintos sectores de Dallas en una extensión de las tribunas nacionales. Y aunque para muchos el precio de la reventa se convirtió en un obstáculo difícil de superar, nadie parecía dispuesto a perder la esperanza de ver en vivo un nuevo capítulo de la ilusión mundialista.