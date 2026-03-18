Prevención Salud lanzó "Mi Prevención", su app de bienestar integral

Programas preventivos: El corazón de la App

En Mi Prevención, nuestros afiliados encontrarán información para la construcción de un Estilo de vida saludable, promoviendo el autocuidado y la prevención. La propuesta se basa en los pilares de la medicina de estilo de vida (descanso, bienestar emocional, nutrición y actividad física) y tiene como objetivo fomentar el cambio de hábitos, brindando información confiable, clara y con respaldo científico que permita empoderarlos en la toma de decisiones sobre su salud.

El diferencial de la app radica en sus programas personalizados, que permiten seguimiento de resultados y teleconsultas con profesionales especializados:

· Salud Femenina | "Un Toque de Conciencia": Orientado a la detección temprana del cáncer de mama. Acompaña a mujeres de entre 40 y 70 años en la realización de estudios mamográficos y ofrece teleconsultas con ginecólogas.

· Salud Mental | "Tu Salud en Mente": Este servicio brinda herramientas de apoyo emocional y teleconsultas sin copagos con psicólogos, abordando la salud mental desde un enfoque preventivo.

· Cáncer de Piel | “Por tu piel”: Aborda consejos e información médica especializada para el cuidado de la piel para nuestros afiliados.

· Acompañamiento en Diabetes: Consiste en un acompañamiento clínico continuo para pacientes con Diabetes Tipo II. Además, los afiliados reciben seguimiento personalizado, consejos asociados al tratamiento de la diabetes, educación familiar, red de apoyo, etc.

· Nuevos y más servicios que se sumarán para aportar al bienestar y la salud de los afiliados y afiliadas de Prevención Salud.

Con este lanzamiento, la prepaga reafirma su posicionamiento como líder en innovación dentro del sector, integrando la eficiencia de los servicios digitales con la calidez del asesoramiento profesional médico.

Más información: video promocional en el canal de YouTube de Prevención Salud, App Mi Prevención: https://www.youtube.com/watch?v=T5JEHnCGZmg