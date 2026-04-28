WiFi y luces LED: los cambios con los que reabrió la Plaza Aberastain

"Esta puesta en valor representa una apuesta por la convivencia y el bienestar ciudadano", destacó Laciar, subrayando el valor emocional que el lugar tiene para generaciones de sanjuaninos. Por su parte, Orrego señaló que la obra busca "honrar a cada habitante de la Capital, pensando en un espacio donde conectarse con la naturaleza y los vínculos".

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