"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > plaza Aberastain

WiFi y luces LED: los cambios con los que reabrió la Plaza Aberastain

Con mejoras en iluminación, accesibilidad y tecnología, la plaza busca consolidarse como el principal punto de encuentro y co-working al aire libre del microcentro.

La histórica Plaza Aberastain volvió a latir este martes tras una intervención profunda que no solo restauró su estética original, sino que la adaptó a las necesidades del siglo XXI. En un acto encabezado por la intendente Susana Laciar y el gobernador Marcelo Orrego, se presentaron las obras que transformaron el predio en un espacio más seguro, inclusivo y conectado.

"Esta puesta en valor representa una apuesta por la convivencia y el bienestar ciudadano", destacó Laciar, subrayando el valor emocional que el lugar tiene para generaciones de sanjuaninos. Por su parte, Orrego señaló que la obra busca "honrar a cada habitante de la Capital, pensando en un espacio donde conectarse con la naturaleza y los vínculos".

Las 10 claves de la nueva Plaza Aberastain

Te puede interesar...

La transformación del espacio público se basó en ejes fundamentales de infraestructura y servicios:

  • Tecnología y Co-working: A través del programa "Plazas + Conectadas", el predio cuenta ahora con WiFi libre y gratuito. Se diseñaron sectores específicos con mesas, bancos y conexión cerca de los kioscos para fomentar el estudio y el trabajo al aire libre.

  • Iluminación Inteligente: Se instalaron torres helicoidales modernas y luminarias bajas para eliminar puntos oscuros, reforzando la seguridad peatonal y reduciendo la contaminación lumínica.

  • Accesibilidad Universal: Se eliminaron barreras arquitectónicas con la construcción de rampas estratégicas en todos los accesos, facilitando el tránsito de personas con movilidad reducida y cochecitos.

  • Pisos y Senderos: Se reemplazó el antiguo solado por piso granítico "marea gris", de alta durabilidad. En las esquinas se conservó la piedra laja original para respetar la identidad histórica.

  • Revalorización de la Fuente: El sistema hidráulico fue renovado por completo. Ahora cuenta con un mecanismo de recirculación y filtrado automatizado para un uso sostenible del agua.

  • Espacios Recreativos: Se amplió el sector de juegos infantiles con equipamiento moderno y pisos antigolpes para mayor seguridad de los niños.

  • Símbolos Patrios: Se restauró el sector del Escudo de la Provincia y se instaló cartelería corpórea identificatoria en las explanadas de calle Aberastain y Caseros.

  • Naturaleza y Paisajismo: Se plantaron 10 árboles nuevos (Jacarandás, Lapachos y Ceibos), 30 rosas iceberg y más de 2300 m² de césped nuevo, todo mantenido con un sistema de riego automatizado.

  • Kioscos Renovados: Se agregaron pérgolas livianas y decks de madera para mejorar la estética de los puestos comerciales, creando áreas de descanso sin obligación de consumo.

  • Seguridad Estructural: Se construyeron muros de contención en sectores con desnivel para evitar hundimientos y asegurar la estabilidad del terreno a largo plazo.

Temas

Te puede interesar