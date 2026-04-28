La histórica Plaza Aberastain volvió a latir este martes tras una intervención profunda que no solo restauró su estética original, sino que la adaptó a las necesidades del siglo XXI. En un acto encabezado por la intendente Susana Laciar y el gobernador Marcelo Orrego, se presentaron las obras que transformaron el predio en un espacio más seguro, inclusivo y conectado.
WiFi y luces LED: los cambios con los que reabrió la Plaza Aberastain
Con mejoras en iluminación, accesibilidad y tecnología, la plaza busca consolidarse como el principal punto de encuentro y co-working al aire libre del microcentro.