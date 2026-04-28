El Gobierno intimó a las universidades a garantizar clases pese a los paros

El requerimiento incluye que los rectores informen qué herramientas prevén implementar y como alternativas menciona las modalidades virtuales, reprogramaciones de clases y esquemas que contemplen a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza.

Según el comunicado, el objetivo es que los estudiantes pierdan la regularidad y mesas de examen. También pone el foco en el rol de las autoridades universitarias ante los paros prolongados, al señalar que en algunos casos las medidas “abarcan semanas enteras”. La intimación apunta a que cada institución detalle cómo garantizará la continuidad en ese escenario.

Financiamiento y funcionamiento

El Ministerio vinculó el planteo con el uso de los recursos públicos destinados a las universidades. En el comunicado sostuvo que “los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone”.

A partir de esa premisa, advirtió que el sostenimiento financiero requiere como condición “la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. La referencia aparece en un contexto de tensión con el sector universitario por el financiamiento.

El pedido del Gobierno se da mientras las universidades nacionales avanzan en la organización de una nueva movilización. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial, convocaron a una marcha federal para el 12 de mayo.

La protesta tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Desde el sector universitario plantean que la norma debe implementarse para garantizar salarios, becas y programas de investigación.

La convocatoria se presenta como la cuarta movilización del sector en lo que va de la actual gestión.