Sin filtro: en Israel, Milei dijo que con "determinadas culturas" no se puede "convivir"
El Presidente recibió una distinción en Israel y lanzó definiciones polémicas sobre convivencia cultural, política internacional y periodismo.
El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras pronunciar un discurso de alto voltaje durante su visita oficial a Israel, donde recibió el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan y la Medalla Presidencial de Honor otorgada por su par Isaac Herzog.
En ese contexto, el mandatario argentino lanzó una de sus definiciones más controvertidas al referirse al conflicto en Medio Oriente: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, afirmó ante un auditorio que lo aplaudió de pie.
Las declaraciones se produjeron en medio de la guerra que involucra a Israel y Estados Unidos contra Irán, y marcan un posicionamiento explícito de la Argentina en el escenario internacional, alineado con el bloque occidental.
Durante su exposición, Milei también leyó fragmentos de su nuevo libro, “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, y no evitó incursionar en otros terrenos. Cuestionó al periodismo, calificó a Karl Marx como “satánico” y definió a la Torá como un “antídoto” frente a las ideas de izquierda.
El jefe de Estado fue distinguido además con la máxima condecoración civil israelí. Isaac Herzog destacó su “liderazgo audaz” y su “apoyo inquebrantable” al país desde el inicio de su gestión en 2023, en especial en relación al conflicto en Gaza y la situación de los rehenes.
En su discurso de agradecimiento, Milei reforzó su línea ideológica: habló de un “retorno a los valores judeocristianos” y reivindicó el vínculo entre Argentina e Israel. También ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una decisión con fuerte impacto geopolítico.
El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a funcionarios del gabinete nacional. En paralelo, y fiel a su estilo, el Presidente sumó una referencia futbolera al mencionar el Superclásico argentino, aludiendo a las internas dentro de su propio equipo de trabajo.
La gira, que coincide con el 78° aniversario de la independencia de Israel, consolida la estrategia internacional del Gobierno, aunque sus declaraciones vuelven a abrir el debate por el tono y el alcance de su discurso en escenarios globales.