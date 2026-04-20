Sin filtro: en Israel, Milei dijo que con "determinadas culturas" no se puede "convivir"

Durante su exposición, Milei también leyó fragmentos de su nuevo libro, “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, y no evitó incursionar en otros terrenos. Cuestionó al periodismo, calificó a Karl Marx como “satánico” y definió a la Torá como un “antídoto” frente a las ideas de izquierda.

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El jefe de Estado fue distinguido además con la máxima condecoración civil israelí. Isaac Herzog destacó su “liderazgo audaz” y su “apoyo inquebrantable” al país desde el inicio de su gestión en 2023, en especial en relación al conflicto en Gaza y la situación de los rehenes.

En su discurso de agradecimiento, Milei reforzó su línea ideológica: habló de un “retorno a los valores judeocristianos” y reivindicó el vínculo entre Argentina e Israel. También ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una decisión con fuerte impacto geopolítico.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a funcionarios del gabinete nacional. En paralelo, y fiel a su estilo, el Presidente sumó una referencia futbolera al mencionar el Superclásico argentino, aludiendo a las internas dentro de su propio equipo de trabajo.

La gira, que coincide con el 78° aniversario de la independencia de Israel, consolida la estrategia internacional del Gobierno, aunque sus declaraciones vuelven a abrir el debate por el tono y el alcance de su discurso en escenarios globales.