Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.

La agenda completa de Javier Milei en un nuevo viaje a Israel

El presidente Javier Milei ya ha emprendido su vuelo rumbo a Israel, sumando un nuevo destino internacional a su gestión. A bordo del ARG01, el mandatario partió este sábado a las 11:00 con el objetivo de participar en las celebraciones por el 78° Día de la Independencia del país.

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el canciller Pablo Quirno.

javier milei avion presidencial 1

Cronograma de actividades en Israel

El arribo está previsto para este domingo a las 9:30 (hora local) en el Aeropuerto Ben Gurión. A partir de allí, la agenda se desarrollará de la siguiente manera:

Domingo 19 de abril:

Mañana: Visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén.

Tarde: Reunión bilateral con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En paralelo, el canciller Quirno se reunirá con su par, Gideon Sa'ar.

Cierre del día: Firma de acuerdos conjuntos y participación en la pregrabación de la ceremonia del Día de la Independencia en el Monte Herzl, incluyendo el tradicional encendido de antorchas.

Lunes 20 de abril:

10:30: Recepción del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Bar Ilán, donde brindará un discurso.

15:30: Encuentro oficial con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Tarde: Visita a la Yeshiva de Hebrón para ser condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos; allí pronunciará un discurso de respaldo político a la nación anfitriona.

Martes 21 de abril:

Mañana: Encuentros con referentes religiosos (rabinos) y visita al Santo Sepulcro.

Noche: Asistencia a la ceremonia oficial por el Día de la Independencia.

Cierre: Breve regreso al Muro de los Lamentos previo a emprender el vuelo de retorno.

Miércoles 22 de abril:

10:00: Arribo estimado del Presidente y su comitiva a la Ciudad de Buenos Aires.

Contando el viaje que acaba de emprender, Javier Milei ha estado en Israel un total de tres veces como presidente de la Nación. Los otros dos han sido en febrero de 2024 y junio de 2025.