Desde este viernes y hasta el martes no habrá actividad bancaria

Estas restricciones también operarán el lunes y el martes de la próxima semana.

El lunes es feriado nacional y el martes en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba debido a la visita del papa León XIV al país. Ante esta situación el Banco Central dispuso que los bancos permanezcan cerrados en todo el país.

El miércoles será feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa a Luján, por lo que la actividad bancaria se verá restringida pero solo en el territorio bonaerense.

Dado ese motivo, la actividad plena y normal se retomará el jueves 12 de noviembre.

Este período sin actividad contribuyó a la incertidumbre que hundió a las acciones y los bonos argentinos ayer, último día hábil de la semana. Los títulos soberanos se hundieron más de 3% y el riesgo país se disparó a 927 puntos, complicando los planes financieros del gobierno.