El fuerte descargo de Alex Caniggia contra su madre

Quien no se quedó callado fue el propio Alex Caniggia, quien a través de un video decidió responderle enojadísimo por ese comentario sobre la mamá de su hija Venezia.

“¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, comenzó su descargo.

En esa línea, remarcó indignado por las declaraciones de su madre: “Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona?".

La firme decisión de Alex Caniggia de alejarse de Mariana Nannis

Alex Caniggia fundamentó su decisión de cortar relación con su madre Mariana Nannis y explicó las razones: “Por eso gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe, esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar: no existe aún más”, aseguró.

"Hay límites que cuando se cruzan no tienen marcha atrás. Y si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida no, está muy equivocado", fundamentó.

El mediático cuestionó los dichos de Nannis donde se metió con su pareja e hija y también con su hermana Charlotte: “Y esta persona, este sujeto... Mi madre, que no la podría llamar ni madre, ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”, manifestó.

“Imaginate lo que tenés que tener en la cabeza. Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija? Una verguenza es lo que es”, siguió enojadísimo.

Y cerró durísimo contra Mariana Nannis: “Humillar a una hija no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”.