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Flor Vigna se sumó a OnlyFans y reveló el motivo de la decisión

Flor Vigna contó que tiene problemas económicos y que, tras hablar con otras famosas, decidió sumarse a OnlyFans para recaudar dinero.

Flor Vigna reveló que arrastra una deuda de 130 mil dólares vinculada a YouTube y contó cómo ese problema económico influyó en su decisión de abrir una cuenta en OnlyFans. En el stream de Martín Cirio, la cantante habló de las dificultades que enfrenta para financiar su carrera y aseguró que una discográfica la perjudicó.

Después de explorar distintas facetas entre los realities, el canto y el baile, la artista encontró en OnlyFans una alternativa para afrontar un complicado panorama económico. Según explicó, necesitaba generar ingresos propios y ganar independencia para sostener sus proyectos.

“Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. Una discográfica me cagó y nunca me termino de recuperar de esa deuda. Trato de invertir ahí todo”, expresó.

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Durante la charla, Vigna también se refirió a su deseo de tener mayor autonomía laboral. “Tenía ganas de dejar de ser empleada, yo soy empresaria. Me sentía limitada, porque es difícil invertir con una deuda importante”, sostuvo.

La cantante reconoció que, cuando apostó por la música, esperaba un resultado diferente. “Cuando me metí en esta carrera de cantante, que me metí en el adelanto, pensé que iba a salir todo bien y al final sí perdí fuerte”, admitió sobre el impacto económico de aquella decisión.

En ese contexto, comenzó a evaluar otras alternativas y a consultar con personas que ya generaban contenido para la plataforma: "Dije quiero dejar de depender de algún otro, me iba cruzando con colegas de OnlyFans y yo les preguntaba ‘¿qué onda?’”.

FUENTE: Primicias Ya

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