Flor Vigna reveló que arrastra una deuda de 130 mil dólares vinculada a YouTube y contó cómo ese problema económico influyó en su decisión de abrir una cuenta en OnlyFans. En el stream de Martín Cirio, la cantante habló de las dificultades que enfrenta para financiar su carrera y aseguró que una discográfica la perjudicó.
Flor Vigna se sumó a OnlyFans y reveló el motivo de la decisión
Flor Vigna contó que tiene problemas económicos y que, tras hablar con otras famosas, decidió sumarse a OnlyFans para recaudar dinero.