Flor Vigna se sumó a OnlyFans y reveló el motivo de la decisión

Durante la charla, Vigna también se refirió a su deseo de tener mayor autonomía laboral. “Tenía ganas de dejar de ser empleada, yo soy empresaria. Me sentía limitada, porque es difícil invertir con una deuda importante”, sostuvo.

Flor Vigna habla sobre los motivos que la llevaron a abrirse una cuenta de OnlyFans



"Tengo una deuda de 130 mil dólares con YouTube. Una discográfica me cagó y nunca me termino de recuperar de esa deuda. Tenía ganas de dejar de ser empleada, yo soy empresaria" pic.twitter.com/B97ZKwsUBg — tronk (@TronkOficial) November 5, 2026

La cantante reconoció que, cuando apostó por la música, esperaba un resultado diferente. “Cuando me metí en esta carrera de cantante, que me metí en el adelanto, pensé que iba a salir todo bien y al final sí perdí fuerte”, admitió sobre el impacto económico de aquella decisión.

En ese contexto, comenzó a evaluar otras alternativas y a consultar con personas que ya generaban contenido para la plataforma: "Dije quiero dejar de depender de algún otro, me iba cruzando con colegas de OnlyFans y yo les preguntaba ‘¿qué onda?’”.