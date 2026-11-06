Alerta amarilla por viento Sur y Zonda: qué departamentos serán afectados

En tanto, el viento Zonda afectará durante la tarde a sectores de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda.

El pronóstico anticipa velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. El fenómeno puede provocar un aumento repentino de las temperaturas, condiciones de muy baja humedad y reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión.

En la cordillera de Iglesia, la alerta amarilla contempla vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, con posibilidad de superar ese registro de manera puntual.

Protección Civil pidió a la población prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos, además de cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Para quienes deban circular, recomendó mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y llevar las luces bajas encendidas. También pidió evitar detenerse debajo de árboles, carteles, marquesinas, toldos y otros elementos que puedan desprenderse.

Ante la posibilidad de cortes de energía, aconsejó tener linternas cargadas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Protección Civil también alertó sobre el riesgo de incendios forestales, especialmente por la sequedad ambiental que puede generar el Zonda.

Las recomendaciones incluyen evitar arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, no dejar basura en campos y espacios rurales y no realizar fogatas cerca de áreas agrícolas o de pastizales.

A quienes viven en zonas rurales, las autoridades aconsejaron mantener despejados los alrededores de las viviendas, con franjas de tierra de más de cinco metros para reducir la propagación del fuego.

También recordaron que está prohibido quemar hojas o basura y que cualquier situación de fuego en zonas de alta inflamabilidad debe ser denunciada al 911.

Ante emergencias, están habilitados el 911 y el 103 de Protección Civil.