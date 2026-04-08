Ranking nacional: estas son las empanadas más consumidas en Argentina

El ranking de las variedades favoritas, elaborado por APYCE, muestra que la empanada de carne suave lidera con un 20% de preferencias, seguida muy de cerca por la de jamón y queso, con un 19%. El tercer lugar lo ocupa la de pollo con un 11%, mientras que la de carne a cuchillo alcanza el 10%. Humita, verduras y otras alternativas como roquefort con jamón, carne picante y capresse completan el panorama, aunque con porcentajes más bajos.

En los últimos lugares aparecen sabores como cebolla, calabaza y “cheese burger”, elegidos por el 4% de los encuestados. Esta diversidad refleja la constante innovación y la apertura a nuevos gustos por parte de los consumidores.

Reconocimiento internacional y expansión global

El alcance de la empanada argentina traspasa fronteras. La guía Taste Atlas distinguió a la empanada tucumana como la mejor del mundo, otorgándole una puntuación de 4,4 sobre 5. Esta distinción resalta la combinación de tradición, técnica y sabor que caracteriza a la versión tucumana, consolidándola como un referente internacional.

El crecimiento en la demanda llevó a una evolución industrial. Hoy, fábricas especializadas producen entre 80.000 y 120.000 empanadas por día, utilizando tecnología específica para amasar, laminar y armar. Este avance sostiene tanto el consumo local como la proyección internacional del producto, que ya se encuentra en mercados de Europa, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y más.

La presencia de la empanada en plataformas digitales confirma su auge global y la convierte en un símbolo de la gastronomía argentina en el exterior.