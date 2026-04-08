Se disfruta al horno o frita, con repulgue perfecto o casero, en soledad o compartida, y siempre adaptada a los gustos de cada uno. Cada 8 de abril se celebra el Dia Internacional de la Empanada y las argentinas reciben su propio homenaje, reflejando el lugar central que ocupa en la gastronomía y la cultura del país. Su consumo alcanza cifras asombrosas: alrededor de 10 millones de unidades por día, según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). El dato surge de un relevamiento oficial sobre la venta industrial de tapas y se incrementa aún más al considerar la producción hogareña y artesanal.
Ranking nacional: estas son las empanadas más consumidas en Argentina
Hoy se celebra el Día Internacional de la Empanada, un verdadero clásico de nuestra cocina. Conocé el ranking definitivo de los sabores en Argentina.